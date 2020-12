Precipita da tetto durante bonifica amianto, morto 44enne

Un uomo di 44 anni. Simone Santinelli, originario della provincia di Modena ma residente a Corridonia (Macerata) è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto a Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno). La vittima stava lavorando per conto di una ditta di Fermo che si occupa di smaltimento di amianto. Era sul tetto dell'immobile quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di 10 metri circa. Inutili i tentativi di salvargli la vita messi in atto dal personale del 118.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dell'Ispettorato del Lavoro che dovranno accertare se vi sono responsabilità sull'accaduto. E' il secondo incidente sul lavoro con esito mortale avvenuto in pochi giorni in provincia di Ascoli. Qualche giorno fa era deceduto infatti un operaio di Castignano, travolto da un pesante imballo all'interno di un'azienda che produce surgelati alimentari a Rotella, dove era al lavoro il 10 dicembre scorso. (ANSA).