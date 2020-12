Per bimbi Pesaro Urbino Babbo Natale arriva su Facebook

In tempo di covid e di distanziamento sociale anche Babbo Natale arriva con una diretta facebook. L'evento è in programma il 20 dicembre nell'ambito de "Il Natale che non ti aspetti Digital Edition", la versione digitale degli eventi natalizi in rete che coinvolgono oltre 20 Comuni della provincia di Pesaro Urbino, organizzati dall'Unione Proloco provinciale.

Domenica alle 17, Babbo Natale sarà su Facebook in un incontro live con i bambini dal titolo 'Babbo Natale Digitale' .

Dalla sua casetta e in compagnia di un elfo, il vecchietto con barba bianca, vestito di rosso, dialoga con i bambini, legge le loro letterine, le commenta e risponde. Per partecipare è sufficiente scrivere una letterina che contenga pensieri, sogni, desideri e disegni, oltre alla consueta lista di regali, e inviarla all'indirizzo e-mail babbonatale@ilnatalechenontiaspetti.it, indicando nome, età e Comune. "In un momento tanto complesso, è ancora più importante dare un messaggio: non perdere la fiducia nel futuro", afferma Damiano Bartocetti, presidente dell'Unione Proloco di Pesaro Urbino.

Il Natale che non ti aspetti è un brand consolidato, con una serie di eventi (tra sagre, mercatini di Natale, presepi viventi, mostre) che attira visitatori dall'Italia e dall'estero. Quest'anno l'emergenza sanitaria ha stimolato la rielaborazione del format: la Digital Edition 2020 che prevede una serie di momenti social con interazioni, contest e premi: dalla Ricetta Amica alle Storie del Cuore, dalla creazione di jingle natalizi alla gara (fotografica) dell'Albero di Natale più bello. Il rosso è il colore questa edizione digitale, con fasci di luce che illuminano i monumenti dei luoghi che partecipano. (ANSA).