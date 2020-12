Natale: regalo di Andrea Bocelli dalle Grotte di Frasassi

Un'esibizione in diretta in esclusiva mondiale dalla pagina Facebook del maestro Andrea Bocelli. Un evento gestito direttamente dall'azienda californiana del social network, con il supporto di Facebook Italia e reso possibile grazie al management dell'artista con il sostegno di Regione Marche, Comune di Genga (Ancona) e Consorzio Frasassi. Questo il regalo di Natale che Bocelli ha deciso di dedicare al mondo intero, attraverso un evento unico ed esclusivo, in diretta il 18 dicembre dallo splendido scenario delle Grotte di Frasassi di Genga (Ancona). Una parte dell'evento sarà trasmesso dalla Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo marchigiano, dove si ergono le caratteristiche stalagmiti denominate "I Giganti".

Un pianoforte a coda per accompagnare la voce del maestro e una ballerina a impreziosire suggestiva la scenografia. Mentre il secondo atto dell'intervento di Bocelli si terrà nello spazio più affascinante delle Grotte di Frasassi: la Sala delle Candeline. Ulteriori dettagli saranno resi noti, come fosse un countdown, a partire dalla mattina del 18. "Il Natale è un momento per iniziare ad ascoltare ancora una volta quello che canta dentro di noi, - si legge in un post apparso nella pagina Fb di Andrea Bocelli - per lasciarlo suonare ad alta voce.

Stiamo preparando un regalo, il nostro modo di offrirvi un abbraccio e un sentito Buon Natale: 18 dicembre alle 6 Uk Time con "Silent Night: una preghiera di Natale". (ANSA).