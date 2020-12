Covid: San Benedetto, "ultimi sforzi, prepariamo stagione"

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 17 DIC - "L'emergenza Covid ci ha messo a dura prova, ma abbiamo saputo reagire bene.

Adesso dobbiamo tenere duro e fare gli ultimi sacrifici per poi presentarci al meglio per la prossima stagione turistica che qui da noi inizia con la Pasqua e i ponti del 25 aprile e primo maggio". A dirlo all'ANSA è il sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti. "La curva dei contagi è in discesa e questo significa che siamo sulla strada giusta, ma non dobbiamo abbassare la guardia - avverte il sindaco - Il nostro obiettivo è quello di arrivare 'puliti' a primavera così da prepararci ad accogliere i turisti che sceglieranno la nostra riviera in estate".

"La città - racconta Piunti - vive di commercio, turismo e pesca, settori che ovviamente hanno risentito dell'emergenza, ma con orgoglio posso dire che siamo riusciti a limitare i danni, grazie all'azione sinergica messa in campo tra amministrazione comunale e cittadini che hanno saputo essere rispettosi e attente delle regole". "Come amministrazione - conclude - abbiamo messo a disposizione tutti gli strumenti necessari, come l'ampliamento gratuito del suolo pubblico, per affrontare la crisi, attivando anche misure importanti per far fronte alle nuove povertà". (ANSA).