Covid: Marche, ricoveri ancora giù (-20), -8 in Intensiva

E' calato ancora il numero di ricoveri correlati alla Covid-19 nelle Marche, passando da 523 a 503 (-20). In diminuzione i pazienti in Terapia intensiva (da 75 a 67, -8) e in reparti non intensivi (da 315 a 303, -12) mentre rimane invariato il numero di assistiti in Semintensiva (133).

Nell'ultima giornata sono state dimesse 43 persone. Lo fa sapere il Servizio di Sanità della Regione. In calo risultano gli ospiti di strutture territoriali (da 263 a 256, -7) mentre aumentano gli assistiti nei pronto soccorso (da 10 a 14, +4).

Intanto cresce anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 10.608 a 10.832, +224) mentre cala quello degli isolati per contatto che sono 11.414 (-48) di cui 3.272 con sintomi e 533 operatori sanitari. I guariti passano da 23.112 a 23.869 (+757). (ANSA).