Covid, Marche, in arrivo vaccini per 38mila sanitari

Arriveranno nelle Marche entro dicembre, con la prima fornitura, dosi di vaccino Pfizer-BioNtech anti-Covid-19 per 38mila operatori sanitari (tra strutture pubbliche, private e Rsa). Lo conferma l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: la partita in arrivo ammonta a circa il "90% delle dosi richieste dalla Regione". Per l'avvio della somministrazione, l'assessore ipotizza i giorni successivi al Natale nell'ambito di una data unica per il 'V-day' europeo, data ancora non ufficiale, che potrebbe essere il 27 dicembre; ferma restando la necessità del via libera dell'Agenzia europe per i medicinali (Ema) che potrebbe riunirsi il 21 dicembre. (ANSA).