Covid: Marche, 545 ricoverati (-7), 78 in Intensiva (-5)

Scende ancora nelle Marche il numero di ricoveri correlati alla pandemia Covid-19: nelle ultime 24ore sono passati da 552 a 545 (-7). In calo i degenti in Terapia intensiva (da 83 a 78, -5) e in reparti non intensivi (da 338 a 333, -5), sale invece il numero di assistiti in Semintensiva (da 131 a 134, +3). I dimessi nell'ultima giornata sono 26. Dal bollettino del Servizio sanità della Regione risulta anche un calo di pazienti nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverati, (da 23 a 12, -11); in diminuzione anche il numero di ospiti in strutture territoriali (da 280 a 273, -7). Buone notizie sul fronte positivi in isolamento domiciliare scesi da 12.250 a 11.345 (-905) mentre gli isolati in casa per contatto con contagiati sono ora 11.730 (3.212 con sintomi, 494 operatori sanitari) (ANSA).