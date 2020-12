Covid: Giunta Marche, 500mila euro sostegno spettacoli live

La giunta regionale su proposta dell'assessore alla Cultura Giorgia Latini ha deliberato lo stanziamento di 500mila euro a sostegno dello spettacolo dal vivo e dei luoghi e istituti di cultura particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte dalla recrudescenza della pandemia. A questi si aggiungono altri 30 mila euro già stanziati in precedenza.

"Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza a tanti artisti e operatori che da mesi non possono lavorare, nell'auspicio che al più presto la situazione possa migliorare - spiega l'assessore Latini che nei giorni scorsi ha incontrato in videoconferenza tutti i soggetti Pir (Primario interesse regionale) e Fus (Fondo Unico Spettacolo) dello Spettacolo dal vivo nelle Marche, per valutare insieme problematiche e soluzioni possibili -. In sede di approvazione della Legge di Assestamento al Bilancio si sono rese disponibili risorse derivanti da interventi non attuati per condizioni giuridico-amministrative di fattibilità".

"Di fronte al varo di ulteriori misure di contenimento del Covid, - afferma ancora Latini - tra cui nuovamente la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, si è pensato di ridestinare tutte queste risorse disponibili al settore che si trova in particolare difficoltà".

(ANSA).