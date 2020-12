Morto A.Merloni: Schiavoni, via protagonista storia Marche

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 DIC - Condoglianze alla famiglia di Antonio Merloni e non solo, da parte del presidente di Confindustria Marche, Claudio Schiavoni. "Se ne va un altro protagonista della storia industriale del nostro territorio.

Esprimo la mia personale vicinanza a tutta la famiglia Merloni e in particolare al fratello Francesco, il quale ha sempre condiviso con il sistema confindustriale delle Marche la passione e l'orgoglio di fare industria in questo territorio", dice Schiavoni, a proposito della scomparsa dell'imprenditore fabrianese. (ANSA).