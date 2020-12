Morto A.Merloni: Santarelli, ha lasciato segno su territorio

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 DIC - "Antonio Merloni se n'è andato proprio il giorno di santa Lucia che a Fabriano per anni ha significato la grande cena organizzata nel capannone di Santa Maria. Sono quelle coincidenze che legano spesso i destini delle persone che nel bene o nel male hanno lasciato un segno . scrive il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli -. A nome dell'Amministrazione faccio le più sentite condoglianze alla sua famiglia in particolare a Giovanna, che purtroppo in poco tempo ha dovuto salutare per l'ultima volta la mamma e il babbo", le parole del Primo cittadino di Fabriano, Gabriele Santarelli.

