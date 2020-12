Morto A. Merloni: Spacca, completata pagina vita Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 DIC - "Una pagina significativa nella vita della nostra città si è completata.

Antonio Merloni se ne è andato silenziosamente, lasciandoci il ricordo di una stagione impetuosa di crescita e sviluppo che Fabriano non potrà dimenticare. È stato un imprenditore amico dei suoi operai e un sindaco amico dei suoi concittadini.

Generoso e caparbio, come i figli di questa aspra terra montana, riposi in pace". Così su l'ex presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, vice presidente della Fondazione Merloni, ricorda su facebook il fondatore della Antonio Merloni spa ed ex sindaco di Fabriano. (ANSA).