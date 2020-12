Incendi, a fuoco 2 garage, 3 famiglie evacuate

(ANSA) - PESARO, 13 DIC - Incendio la notte scorsa intorno alle 3:.20 di due garage di via Nicotera a Pesaro. Bruciata un'auto e oggetti vari, ma soprattutto è stato necessario mettere in salvo anche due anziani che non riuscivano ad uscire da soli. Gli agenti di polizia hanno abbattuto la porta della loro abitazione insieme ai vigili del fuoco, li hanno caricati in braccio e portati via. Evacuate anche due famiglie, proprietarie dei garage, per il fumo e la fuliggine che avevano inondato gli appartamenti attigui. Non ci sono stati intossicati ma solo tanta paura. I danni sono ingenti. Sul posto, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, nel cui furgone sono stati accolti gli sfollati per tranquillizzarli. Sul posto anche il 118. Le famiglie hanno fatto ritorno negli appartamenti in mattinata, anche se in un immobile la cucina ha avuto danni al solaio ed è impraticabile. (ANSA).