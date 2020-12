Cinquecentenario Sisto V, Musei Sistini vanno online

(ANSA) - MONTALTO NELLE MARCHE (ASCOLI PICENO), 13 DIC - C'è anche il restauro dei paramenti sacri del papa Sisto V, al secolo Felice Peretti, tra i vari eventi organizzati per celebrare il quinto centenario della nascita che cadrà il 13 dicembre 2021. Si tratta di paliotto, piviale, pianeta, due tonacelle, borsa per il corporale, stole e manipoli custoditi nel Museo Sistino di Montalto delle Marche. L'iniziativa è sponsorizzata dalla rivista d'arte online "Predella" (Eis, Pisa) i cui direttori Gerardo De Simone ed Emanuele Pellegrini hanno risposto all'appello su interessamento dello storico dell'arte Alessandro Delpriori. Si tratta del restauro di beni danneggiati dal sisma. La sede del Museo Sistino di Montalto infatti ha subito pesanti danni dal terremoto del 2016, la ricostruzione comincia nel 2021.

"In occasione del cinquecentenario della nascita di Sisto V - racconta Paola Di Girolami, direttrice dei Musei Sistini del Piceno, della Diocesi di San Benedetto - i direttori di 'Predella' hanno voluto dare un segno di vicinanza alle terre sistine, terre terremotate, custodi di opere che nel tempo hanno fatto la storia dell'arte sacra". Le 10 sedi dei Musei Sistini del Piceno ora sono chiuse per le restrizioni anti Covid, per questo "durante le feste apriremo virtualmente le porte ai cittadini" a partire da domenica 13 dicembre, 499/o anniversario della nascita e e giorno dedicato a Santa Lucia, a cui papa Peretti "era molto legato, come testimonia anche un particolare, finora sconosciuto, del reliquario (sec. XIII-XIV) di oreficeria francese. Attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram - continua la direttrice - sveleremo particolari delle opere custodite, faremo tutorial e laboratori su presepe e simboli natalizi. Un'occasione per tutti per avvicinarsi ai manufatti, un modo per tenerci compagnia in un momento in cui tenere la distanza non vuol dire per forza chiudersi al mondo, al territorio e alle sue ricchezze". (ANSA).