Omicidio-suicidio Novilara: sindaco, ennesimo femminicidio

(ANSA) - ANCONA, 12 DIC - "La città è sconvolta per quello che è successo ieri a Novilara. L'ennesimo femminicidio dietro al quale si nasconde una realtà difficile". Così il sindaco di Pesaro (di cui Novilara è una frazione) Matteo Ricci commenta l'omicidio-suicidio di ieri, quando il 44enne Mourad Chouaye ha sgozzato la moglie Simona Purceddu, 41 anni, e poi si è ucciso lanciandosi dalle mura storiche del borgo. "Un gesto inaudito, che lascia tutti sgomenti - ribadisce Ricci -. Il pensiero e tutto l'affetto della comunità va alle due bambine, ci prenderemo cura di loro". Per Ricci è "l'ennesimo femminicidio", "un fenomeno che va combattuto in tempi brevi: la lotta contro la violenza sulle donne, che ancora troppo spesso sfocia in tragedie come quella di ieri, deve diventare un assillo per la politica e tutte le istituzioni". (ANSA).