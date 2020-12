Costituita associazione Shrines of Europe

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 12 DIC - Il 4 dicembre si è svolta on-line l'assemblea per la costituzione dell'Associazione "Shrines of Europe" che riunisce i santuari luoghi dei principali pellegrinaggi europei. Il gruppo di lavoro 'Santuari d'Europa', fondato nel 1996, include ad oggi Altötting (Germania), Czestochowa (Polonia), Einsiedeln (Svizzera), Fátima (Portogallo), Lourdes (Francia), Loreto (Italia) e Mariazell (Austria). Secondo il sindaco di Loreto Moreno Pieroni "in questo periodo di grave crisi per il nostro Paese e per l'Europa la costituzione dell'Associazione Shrines of Europa rappresenta una buona ragione per guardare insieme con fiducia al futuro.

Occorre creare un network di relazioni che possa offrire ai Paesi aderenti opportunità di crescita spirituale economica turistica e culturale". Nel corso dell'assemblea, alla presenza di tutte le delegazioni europee, con la guida del sindaco di Fatima, Luis Miguel Albuquerque, e di Herbert Hofauer (Altötting) sono stati approvati lo statuto e le attività di programma ed è stata condiviso l'obiettivo di ottenere il riconoscimento mondiale come 'patrimonio unico' di percorsi di fede, festival, eventi culturali e creativi. Nuove risorse; promozione dei valori europei come occasione di dialogo interculturale, intergenerazionale e di pace; creazione di un 'itinerario culturale'; condivisione di buone pratiche; identificazione di altri luoghi di culto che potrebbero entrare a far parte della rete in futuro sono altri temi di lavoro.

Referenti del progetto per il Comune di Loreto sono il sindaco, l'assessore alla Cultura Francesca Carli e quello ai Gemellaggi Daniela Romanini. Il Comune sarà supportato nella progettazione da PlayMarche, spin off dell'Università di Macerata. (ANSA).