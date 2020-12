Droga, operazione Ps 'Bianca Immacolata', 3 arresti Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 11 DIC - Un 40enne casertano residente ad Ascoli Piceno, un ascolano di 35 anni e un 27enne macedone residente nel Maceratese sono i destinatari di misure cautelari emesse dal gip di Ascoli, eseguite oggi dalla polizia nell'ambito dell'operazione antidroga 'Bianca Immacolata', che ha posto fine ad un'attività di spaccio di cocaina dei due italiani: riforniti di stupefacente dallo straniero, lo immettevano al dettaglio ad Ascoli. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ascoli Piceno e condotte dalla Squadra Mobile hanno consentito di accertare molteplici cessioni di cocaina, tanto che alla fine dell'attività, durata circa 3 mesi, sono stati identificati oltre 25 assuntori. Il nome dell'operazione non è casuale: i principali indagati, avevano l'abitudine di ritrovarsi in alcuni locali della zona di piazza Immacolata a pochi passi dalla Questura. In media i due italiani si approvvigionavano mensilmente di oltre 150 grammi di cocaina, che una volta confezionata, si traduceva in circa 300 dosi.

Stamattina gli agenti della Mobile ascolana, con la collaborazione dei colleghi di Macerata, hanno dato esecuzione alle misure cautelari ai domiciliari emesse dal gip Annalisa Giusti. Il campano è stato raggiunto nella sua abitazione, ove si trovava già agli arresti domiciliari: la scorsa estate era stato arrestato dalla sezione antidroga e aveva tentato di fuggire si gettò dal balcone di casa al secondo piano, fratturandosi i talloni. (ANSA).