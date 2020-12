Droga, arrestato con 50 gr cocaina e 2 kg marijuana

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno tratto in arresto un italiano di 57 anni, in flagranza di detenzione di un'ingente quantità di droga, al termine di una serie di indagini. Durante una perquisizione nella struttura ricettiva dove l'uomo lavora in una frazione di Ancona, gli agenti della Sezione Antidroga hanno rinvenuto inizialmente mezzo etto di cocaina purissima nascosta nella cappa della cucina. Poi sono stati scoperti oltre 2 kg di marijuana, compresa una piantagione, 950 euro in contanti e materiale per il confezionamento e lo spaccio dello stupefacente. Determinante per il proseguimento delle indagini il ritrovamento di un quaderno, dove il 57enne annotava tutti i conti della sua attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l'uomo è stato tradotto in carcere a Montacuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente. (ANSA).