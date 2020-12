Fond. Merloni, Ariston Thermo al primo posto aziende Marche

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 10 DIC - Ariston Thermo Group resta al primo posto della XXXIV Classifica delle principali imprese marchigiane, realizzata dalla Fondazione Aristide Merloni di Fabriano e dall'Università Politecnica delle Marche, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019. Ariston Thermo è anche l'unica a superare il miliardo di euro di vendite, con un incremento del 6,1%, pari a 98 milioni di euro in termini assoluti. Nonostante una contrazione delle vendite del 2,6%, mantiene il secondo posto Tod's.. Sale sul gradino più basso del podio guadagnando una posizione, da quarta a terza, Conad Adriatica con +20,9% di vendite. Alla presentazione della classifica, in remoto, c'erano tra gli altri il presidente della Fondazione Aristide Merloni, Francesco Merloni, e il presidente di Confindustria Marche, Claudio Schiavoni. Nella classifica sale di una posizione, da quinta a quarta, Magazzini Gabrielli, scende dalla terza alla quinta, Biesse che nel 2019 ha registrato un sensibile calo delle vendite (-4,8%), calo che accomuna tutto il comparto macchine. Dal sesto all'ottavo posto si confermano, rispettivamente, Acraf spa, Profilglass spa, Elica spa. Primo ingresso ufficiale nella Classifica per la Eden Viaggi spa che si piazza immediatamente al nono posto in virtù di 453.642.000 euro di vendite. Di conseguenza, scivola di una posizione, dalla nona alla decima, Fileni Alimentari spa, nonostante un balzo nelle vendite: 426.151.000 euro, +5,8%.

(ANSA).