Droga, cedono eroina, arrestati vicino centro commerciale

(ANSA) - MACERATA, 10 DIC - Due nigeriani sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di eroina, dopo essere stati notati da due militari fuori servizio presso un centro commerciale a Corridonia mentre cedevano delle dosi di stupefacente. I due carabinieri liberi dal servizio erano andati a fare acquisti per Natale, quando hanno notato un nigeriano, domiciliato a Fermo, già segnalato in passato quale presunto spacciatore di stupefacenti, seguito a breve distanza da un altro connazionale al quale dopo poco consegnava un piccolo involucro che prendeva dalla bocca. I militari hanno chiamato la Centrale operativa di Macerata che ha inviato altri carabinieri di rinforzo, i quali hanno assistito ad altre cessioni di singole dosi di droga a due ragazzi della provincia di Macerata: fermati dopo l'acquisto hanno ceduto le dosi acquistate per 30 euro l'una. I due spacciatori sono stati fermati e trovati in possesso di altre 13 dosi di eroina che nascondevano in bocca e del ricavato della precedente attività di spaccio: 457 euro. Altri 5 grammi di eroina, già suddivisa in 9 dosi, sono stati trovati durante una perquisizione domiciliare a Fermo, insieme 2,500 euro in contanti. Per i due giovani nigeriani, il magistrato di turno alla Procura di Macerata ha disposto gli arresti domiciliari a Fermo in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. (ANSA).