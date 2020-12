Covid: Acquaroli, le Marche resistono

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - "Una Giornata dedicata ai marchigiani in Italia e nel mondo, alla nostra comunità che in questo momento difficile deve mantenere alta la bandiera dei nostri valori e della nostra tradizione autentica, forte e piena di tanti straordinari esempi che ci caratterizzano. In questo contesto si inseriscono i riconoscimenti a chi si è contraddistinto per l'impegno profuso durante la pandemia, e attraverso loro vogliamo esprimere la nostra gratitudine all'intero sistema-regione, in particolare dal mondo degli operatori medici e sociosanitari che è stato in prima linea per difendere la salute e la sicurezza di tutti i cittadini marchigiani". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, oggi nel Salone degli Svizzeri nel Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto in occasione della XVI Giornata delle Marche dal titolo. "Le Marche che resistono. I nuovi eroi, testimoni del nostro tempo". Premiati i sanitari più giovani tra medici, infermieri e oss. Premio Picchio d'oro al prof. Guido Silvestri, senigalliese, professore ordinario e direttore del dipartimento di Patologia generale e medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta, virologo e autore di libri.

(ANSA).