Regioni: Marche, "sgravi contributi per cratere e aree crisi"

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - La prossima legge finanziaria estenda alle aree del cratere sismico 2016 e a quelle di crisi industriale complessa delle Marche i benefici della misura decontributiva, tra cui gli sgravi del 30% previsti per le regioni del Sud sui contributi previdenziali ai dipendenti dal dl agosto. Lo auspica una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche che impegna la Giunta ad attivarsi per questo nei confronti di Governo, Parlamento e Conferenza Stato Regioni.

La risoluzione, che ha avuto il via libera da maggioranza e opposizioni, sollecita inoltre la richiesta per cui venga prevista "un'apposita norma legislativa da inserire nei procedimenti in corso di conversione, e da adottare entro il 2020", che preveda che "una parte degli ammortizzatori sociali pari a circa 26 milioni di euro, già certificati dall'Inps, possa essere utilizzata per la proroga della mobilità in deroga e della Naspi per i lavoratori delle aree di crisi complessa delle Marche". (ANSA).