Giovani medici a Ancona, sbloccate concorso specializzandi

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - Una trentina di giovani medici ha manifestato oggi in piazza Cavour ad Ancona, nell'ambito di una mobilitazione nazionale che coinvolge 24mila neolaureati aspiranti specializzandi, "bloccati nel limbo del concorso per le specializzazioni mediche (Ssm2020)". Con il camice bianco si sono schierati in pizza con cartelli e le mani legate: "è la terza volta che manifestiamo ad Ancona - hanno detto - per denunciare la condizione di abbandono in cui siamo stati lasciati dalle Istituzioni che dovrebbero rappresentarci e tutelarci. Siamo il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, ma siamo anche il presente, infatti moltissimi di noi si sono impegnati fin dall'inizio della pandemia nella lotta contro il Covid-19, lavorando nelle Usca, nei Pronto Soccorso e sul territorio". I giovani dottori hanno partecipato al test per le specializzazioni mediche, concorrendo per 14.455 contratti di formazione. Da allora "siamo in un limbo", dopo i ricorsi presentati al Tra del Lazio, tra mancate pubblicazioni della graduatoria (poi stilata in fase provvisoria) e della cosiddetta "fase di scelta", tutte annullate all'ultimo momento. (ANSA).