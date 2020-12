Covid, Marche 4 decessi (più altri 5), 601 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 08 DIC - Sono 4 i decessi legati al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, a cui ne vanno però aggiunti altri 5, dopo la conferma della diagnosi di coronavirus. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, le vittime delle ultime 24ore sono 3 uomini e una donna, di età compresa tra 61 e 88 anni, tutti affetti da patologie pregresse, eccetto il 61enne, residente a Macerata. Gli altri cinque avevano invece tra 70 e 94 anni, tutti con patologie pregresse. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.364. Negli ospedali marchigiani sono 601 le persone ricoverate (+1 su ieri): 87 in terapia intensiva (+5), 144 in area semi intensiva (+10), 370 in reparti non intensivi (-14 ). Oltre 60 i pazienti al Covid Hospital di Civitanova Marche. Ma ci sono stati anche 30 dimessi. Sono 258 gli ospiti di strutture territoriali e 27 le persone che si trovano nei pronto soccorso. Sono 13.220 i positivi in isolamento domiciliare e 13.813 le persone in quarantena per contatti con contagiati. dall'inizio dell'emergenza, i dimessi/guariti sono 17.655. (ANSA).