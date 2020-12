Covid, Acquaroli, negativo secondo tampone

(ANSA) - ANCONA, 08 DIC - Fine della quarantena per il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: "ieri sera mi hanno comunicato che anche il secondo tampone è risultato negativo e quindi qui finisce la mia quarantena" annuncia su facebook. "Grazie per la vicinanza che mi avete fatto sentire in tutti questi giorni" conclude. Acquaroli era risultato negativo anche al primo tampone, a cui si era sottoposto dopo la moglie era risultata positiva al covid. . (ANSA).