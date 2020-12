Bimbo di 2 anni trovato morto in casa in provincia di Ancona

(ANSA) - MONTE SAN VITO (ANCONA), 08 DIC - In bambino di due anni è stato trovato morto in casa dalla madre stamattina poco dopo le 8 a Monte San Vito. E' successo in un appartamento in un palazzo storico nel centro della cittadina, dove il bimbo abitava con la madre, un fratellino e una sorellina. Il piccolo, a quanto si è appreso, non respirava più. Sul luogo sono intervenuti il 118, la Croce Gialla e i carabinieri di Jesi, e Monte San Vito, che stanno conducendo accertamenti. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto presumibilmente per cause naturali. La salma è stata trasferita all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, presso l'Istituto di Medicina Lega per l'autopsia. (ANSA).