Terremoto, sindaco, ricostruzione centro Camerino nel 2021

di Gianluigi Basilietti (ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 07 DIC - La ricostruzione post terremoto di Camerino passa dai suoi palazzi simbolo del centro storico. L'amministrazione comunale ha illustrato alla popolazione, in videoconferenza, il Programma Straordinario che consentirà alla città di rinascere e liberarsi dell'amaro record di essere, 4 anni dopo il sisma, la "zona rossa" più grande dell'intero cratere del Centro Italia. "Il Programma è stato redatto in collaborazione con l'Ufficio speciale Ricostruzione, la Soprintendenza e altri soggetti tra cui professionisti che hanno dato il proprio contributo gratuitamente - racconta all'ANSA il sindaco Sandro Sborgia -. Nel Piano abbiamo individuato i palazzi che rappresentano la storia di Camerino e da qui dobbiamo ripartire, grazie anche ai poteri speciali che il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, potrà mettere in campo per accelerare le procedure". Nel dettaglio, i palazzi di cui parla il sindaco sono il Municipio con l'annesso teatro "Filippo Marchetti"; Palazzo Ducale, sede storica della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del Rettorato; l' ex palazzo di Banca Marche che potrà essere adibito a sede della Biblioteca Valentiniana. (ANSA).