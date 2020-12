Natale, Ikea dona 1.750 pasti caldi e 850 pacchi alimentari

(ANSA) - ANCONA, 07 DIC - Ikea Italia ha coinvolto tutti i suoi co-workers in un progetto di donazione di prodotti alimentari, con il supporto di numerose associazioni nazionali e locali.

Ad Ancona i co-workers di Ikea hanno dedicato parte del loro orario di lavoro alla preparazione di 1.750 pasti caldi e 850 pacchi con prodotti alimentari natalizi che, grazie a Banco Alimentare e ad realtà solidali del territorio, come i Salesiani Don Bosco, Centro Papa Giovanni XXIII e Servizio Strada Onlus, verranno distribuiti in città.

Banco Alimentare si occuperà della distribuzione dei pasti caldi; i pacchi con i prodotti alimentari saranno invece distribuiti dalle associazioni locali. (ANSA).