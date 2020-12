Strage discoteca: a Corinaldo faro acceso in memoria vittime

(ANSA) - CORINALDO, 06 DIC - Il Comune di Corinaldo anche quest'anno allestirà per tutta la notte fra il 7 e l'8 dicembre un faro luminoso puntato verso il cielo da piazza "Il Terreno", in ricordo delle vittime della discoteca Lanterna Azzurra, cinque adolescenti e una mamma schiacciati dalla calca, a due anni dai fatti. "Anche quest'anno abbiamo voluto riproporre un gesto sobrio, silenzioso necessario per riflettere ancora s quanto accaduto" sottolinea il sindaco Matteo Principi, che è uno degli indagati per cui la Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio per la parte del procedimento relativa alle autorizzazioni. "Il primo ricordo va e andrà sempre alle vittime e alle loro famiglie - aggiunge -. La tragedia immane della Lanterna Azzurra ha comunque aperto una ferita profonda anche nella nostra piccola comunità, colpita nella sua identità. Con questo gesto vogliamo solamente offrire, a chi se la sente, uno spazio condiviso di riflessione e di preghiera. Uno spazio di luce, che sia di speranza". Il faro verrà accesso lunedì 7 al tramonto e rimarrà acceso tutta la notte fino all'alba dell'8 dicembre, grazie all'impegno volontario della Protezione Civile di Corinaldo che presidierà il luogo fino al mattino. Nel rispetto dei protocolli anti-contagio, chi vorrà potrà passare per un pensiero ed un momento di veglia personale. (ANSA).