Covid, nelle Marche 600 ricoveri, +10

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - Tornano a crescere i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, arrivati nelle ultime 24ore a 600, +10 su ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 82, -2 , quelli in area semi intensiva 138, +5, quelli in reparti non intensivi sono 518, +7, mentre i dati del Servizio Sanità della Regione indicano anche che ci sono stati 30 dimessi. Le persone nei pronto soccorso, che non vengono ricomprese nel numero dei ricoveri salgono da 20 a 27, gli ospiti di strutture territoriali (le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Macerata Feltria, Fossombrone, Ripatransone e Residenza Dorica Inrca) restano invariati a 264. Invariati anche i degenti del Covid Hospital di Civitanova Marche, che sono 61 tra terapia intensiva, semi intensiva e non intensiva. Sale il numero dei positivi in isolamento da 19.108 a 19.458, il totale dei ricoverati più isolati arriva a 20.058. Le persone i quarantena risalgono da 14.402 a 14.499: 3.449 con sintomi, 535 operatori sanitari. Dall'inizio della pandemia i dimessi/guariti sono11.008, il totale dei casi positivi diagnosticati è 32.393.

