Natale, Tolentino accende grande albero

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 05 DIC - Dopo l'accensione della grande stella, a Tolentino si è illuminato oggi pomeriggio anche il grande albero di Natale in piazza della Libertà.

Nonostante l'emergenza covid, la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Pezzanesi non ha rinunciato alle sue luminarie, in accordo anche con la Pro loco Tct, Assm e commercianti. Ai piedi dell'albero è stato allestito anche un piccolo presepe. (ANSA).