Vigili del fuoco: Marche, celebrazioni patrona Santa Barbara

(ANSA) - MACERATA, 04 DIC - Nei diversi comandi dei vigili del fuoco delle Marche celebrata oggi la ricorrenza di Santa Barbara patrona del Corpo Nazionale. Per l'emergenza pandemica in atto e nel rispetto delle direttive emanate dal Governo, le celebrazioni sono state più ristrette e sobrie. A Macerata è stata celebrata all'interno della Sede centrale, alla presenza del solo personale dipendente in servizio di questo Comando. Tra i momenti più significativi la deposizione di una corona di "Alloro" alla Memoria dei Caduti dei Vigili del Fuoco presso il "Ceppo Commemorativo", seguita dalla benedizione del Parroco della Chiesa di Santa Croce, Don Pierandrea Giochi che ha letto il messaggio augurale inviato del Vescovo di Macerata, mons.

Nazzareno Marconi e dalla lettura della "Preghiera del Vigile del Fuoco". Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ing.

Antonio Giangiobbe, ha letto il messaggio augurale del capo del Corpo, ing. Fabio Dattilo e del Direttore Regionale, ing. Felice Di Pardo.

Nell'occasione a Macerata è stato pubblicato un bilancio degli interventi compiuti nell'anno: sono stati 5.735 di cui 1.458 soccorsi a persone, 631 incendi ed esplosioni, 376 incidenti stradali, 165 statica, 90 danni d'acqua, 789 recuperi in zona sisma, 2.226 altre tipologie. (ANSA).