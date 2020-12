Terremoto: da Abf Bocelli biblioteca digitale scuola Sarnano

Consegnato alla scuola di istruzione secondaria di primo grado "G.Leopardi" di Sarnano, borgo marchigiano colpito duramente dal terremoto del 2016, il quarto ABF TeachBus, una vera e propria biblioteca digitale per potenziare la didattica a distanza, parte del progetto pilota lanciato dall'Andrea Bocelli Foundation (Abf) lo scorso aprile.

La consegna in tempi così brevi è stata possibile grazie al supporto di Chopard. La nuova scuola media "Leopardi", nel centro del Maceratese colpito dal sisma del 2016, è stata una delle iniziative di Abf per il 'cratere'; venne costruita in partnership con la "Only The Brave Foundation" di Renzo Rosso e altre imprese nel 2018.

Ora una nuova iniziativa con la consegna alla "Leoparti" della biblioteca digitale che ha visto la partecipazione 'a distanza' del fondatore di Abf maestro Andrea Bocelli e di Simona Zito, general manager di Chopard Italia. Presenti anche il sindaco Luca Piergentili, alcuni alunni e insegnanti nonché l'atelierista digitale che seguirà lo sviluppo del progetto Daniela Amendola.

"Si è detto e scritto da anni ormai - afferma Andrea Bocelli nel suo messaggio - circa l'importanza che le nuove generazioni siano padrone del linguaggio informatico perché ovviamente avere accesso ad un computer significa avere accesso a tutto lo scibile contenuto in una piccola scatola metallica. Allora ritengo che in questo senso sia fondamentale favorire e sostenere l'accesso a materiali quali computer, tablet, in ambito scolastico come Abf sta facendo in questo momento".

(ANSA).