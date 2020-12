Incendio contatori, tre famiglie evacuate con autoscala Vvf

Tre famiglie evacuate con l'autoscala dei pompieri in un condominio in via Marco Polo a Civitanova Marche (Macerata) a causa di un incendio divampato nel vano dei contatori elettrici.

La squadra di vigili del fuoco di Civitanova Marche è subito intervenuta, ha provveduto a spegne le fiamme e alla messa in sicurezza della zona. Poi ha evacuato le tre famiglie, nelle quali c'erano anche bimbi, con l'ausilio dell'autoscala. Le fiamme infatti hanno prodotto un denso fumo che è salito dal vano scale ed è entrato negli appartamenti, costringendo le persone presenti a rifugiarsi sui terrazzini. Dalle prime informazioni, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. Gli appartamenti dello stabile sono stati dichiarati non fruibili.

