Covid: volontari per accudire animali famiglie in quarantena

Più cure e attenzione anche a "Fido" in tempo di Covid: le famiglie in quarantena del comune di Grottamare (Ascoli Piceno) potranno contare sull'aiuto dei volontari de "L'amico fedele onlus" per le necessità dei propri quattrozampe grazie al progetto "Covid pets". La proposta presentata dall'associazione di San Benedetto del Tronto è stata accolta nel corso dell'ultima seduta della giunta municipale, divenendo un servizio strutturato, gratuito e immediatamente operativo.

I volontari dell'associazione si metteranno a disposizione delle famiglie per accudire gli animali da affezione, relativamente a varie necessità, quotidiane e non, come esigenze fisiologiche, passeggiate di svago, cure medico veterinarie, ecc. L'iniziativa è stata giudicata di grande valenza sociale e ambientale, in quanto al sostegno dei nuclei familiari sottoposti a restrizione sanitaria abbina la tutela del benessere animale. Il servizio è gratuito e va richiesto a "L'amico fedele" via email a contatti@lamicofedele.it e, per conoscenza, a ambiente@comune.grottammare.ap.it. Sarà cura dell'associazione fornire guinzagli, guanti, igienizzanti e ogni altro materiale necessario allo svolgimento del servizio. Il comune di Grottammare, infatti, ha deciso di riconoscere un contributo di 350 euro, per le attività svolte dai volontari e per la disponibilità delle attrezzature. (ANSA).