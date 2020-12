Covid: Marche, 9 decessi, anche un 64enne senza patologie

(ANSA) - ANCONA, 04 DIC - Nelle ultime 24ore sono decedute nelle Marche in correlazione al Covid-19 nove persone (6 uomini e 3 donne): tutte erano alle prese anche con patologie pregresse tranne un 64enne di Corridonia. Il bilancio regionale delle vittime sale a 1.314. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Tre dei deceduti risiedevano in provincia di Pesaro Urbino (una 72enne di Pesaro, un 78enne di fano e un 87enne di Lunano); tre in provincia di Macerata (oltre al 64enne di Corridonia anche un 77enne di Recanati e una 83enne di Matelica). Due delle persone morte nell'ultima giornata, entrambi uomini di 72 anni, proveniva dall'Anconetano (Ancona e Filottrano). Infine, una vittima era della provincia di Fermo (una 91enne di Sant'Elpidio a Mare). (ANSA).