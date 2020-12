Covid: Acquaroli, oggi decisione se Marche in zona gialla

"Ricordo a tutti che l'attuale ordinanza che pone le Marche in 'zona arancione' sarà in vigore fino a sabato alle ore 24". Lo scrive in un post su Fb il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli aggiungendo che oggi si si saprà "in maniera definitiva se potremo tornare in 'zona gialla'". (ANSA).