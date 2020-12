Covid: Senigallia, finora 37 in 'hotel' tra cui 20enne

A due settimane dall'apertura, sono stati finora 37 gli ospiti del covid hotel di Senigallia, 22 uomini e 15 donne di ogni fascia sociale, con un'età media di 51 anni; il più anziano ha superato gli 88 anni, il più giovane un 20enne. Dopo due ospiti 'dimessi' attualmente sono 35 persone nel Covid Hospital ma la struttura si sta già predisponendo per un altro ingresso. Il dato, riferito al 2 dicembre, è stato reso noto dalla Caritas diocesana che gestisce la struttura in collaborazione con la proprietà e altre realtà di volontariato, tra cui i medici e infermieri dell'ambulatorio solidale Paolo Simone.

La maggior parte degli ospiti, 26, proviene dagli ospedali di Senigallia, Ancona, Pesaro e Jesi ma ci sono accolti anche dal Fermano; altri 11 erano invece in isolamento a casa ma è stato disposto il trasferimento nell'albergo sul lungomare per fronteggiare il periodo di quarantena con maggior sicurezza.

(ANSA).