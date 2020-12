Covid: Marche, da 18/12 screening massa con tamponi rapidi

Al via dal 18 dicembre nelle Marche lo 'screening' della popolazione marchigiana per la prevenzione del contagio da Covid-19: "sarà su gratuito, su base volontaria. Saranno utilizzati i tamponi antigenici rapidi - risposta in 15-30 minuti - per concludere lo screening diffuso in tempi brevi".

Il progetto, fa sapere la Regione - è stato approvato dalla giunta regionale nel tardo pomeriggio: "Le Marche sono la prima Regione a promuovere un'iniziativa di larga scala, dopo il progetto di screening diffuso eseguito nei giorni scorsi in Alto Adige". Dal 18 dicembre si partirà dalle città capoluogo di Provincia (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo); seguiranno le città con più di 20 mila abitanti (Senigallia, Jesi, Osimo, Fabriano, Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche, Recanati e Fano), e un target di popolazione di 698.651 abitanti". A gennaio la seconda fase "che coinvolgerà gli altri comuni marchigiani con meno di 20 mila abitanti, per un target di 819.749 cittadini".

