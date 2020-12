Covid: Marche,421 positivi nuove diagnosi, 50 da test rapidi

(ANSA) - ANCONA, 02 DIC - Nelle ultime 24 ore nelle Marche registrati 421 positivi al coronavirus tra i 1.599 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi e altri 50 risultati nel percorso antigenico su 1.053 test 'rapidi' (che necessitano poi di una conferma con test molecolare, ndr). Lo fa sapere il Servizio sanità della Regione. Sul fronte tamponi molecolari ne sono stati testati in tutto 3.180 (1.581 nel percorso guariti): il rapporto positivi/tamponi rimane alto, 27% considerando solo le nuove diagnosi e 13,23% invece la percentuale sul totale di tamponi.

Dei positivi 108 rilevati in provincia di Pesaro Urbino, 100 in quella di Ancona: a seguire Macerata (98), Fermo (57), Ascoli Piceno (50); 8 riguardano persone provenienti da fuori regione.

I casi comprendono 62 persone con sintomi; vi sono poi contatti in setting domestico (93), contatti stretti di casi positivi (144), in setting lavorativo (32), in ambienti di vita/socialità (14), in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12), screening percorso sanitario (10). Per altri 51 sono in corso ancora le indagini epidemiologiche. (ANSA).