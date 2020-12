Covid: Marche, -22 ricoverati ma +8 Semintensiva

(ANSA) - ANCONA, 02 DIC - Brusca diminuzione di ricoverati per Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore: sono passati da 672 a 650 (-22). La diminuzione, comunica il Servizio Sanità della Regione, è dovuta in particolare al calo di pazienti in reparti non intensivi (da 441 a 412 (-29) mentre in Semintensiva si assiste ad un sensibile aumento (da 145 a 153, +8); un paziente in meno invece in Terapia intensiva (da 86 a 85).

Nell'ultima giornata invece sono stati dimessi da ospedali 42 degenti Covid.

In aumento anche i pazienti assistiti in Pronto soccorso (da 18 a 24, +6) che non vengono considerati tra i ricoverati mentre risulta stabile il numero di ospiti di strutture territoriali (230). Nelle Marche i positivi in isolamento domiciliare sono ora 17.919 (+387) mentre i guariti passano da 10.665 a 10.706 (+41). Gli isolati in casa per contatto con contagiati sono 15.564 (3.605 con sintomi, 590 operatori sanitari). (ANSA).