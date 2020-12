Covid: Fano, ospedale torna 'free', positivi trasferiti

(ANSA) - FANO, 02 DIC - Nel pomeriggio il presidio Santa Croce di Fano (Pesaro Urbino) tornerà ad essere Covid- Free. Lo fa sapere l'azienda ospedaliera Marche Nord: "tutti i pazienti risultati positivi a seguito del focolaio che si è sviluppato nelle unità operative di Gastroenterologia e Medicina di Fano sono stati trasferiti presso il presidio ospedaliero del San Salvatore e la struttura di Galantara".

"Dopo aver isolato il focolaio - spiega il direttore sanitario di Marche Nord Edoardo Berselli - questa mattina, grazie alla collaborazione con l'area vasta, abbiamo iniziato a trasferire i pazienti. Molti di questi sono stati dimessi al domicilio, altri trasferiti al San Salvatore e al Galantara. I pazienti infatti sono principalmente asintomatici e resteranno ricoverati per curare altre patologie".

"Continuiamo a lavorare - conclude Berselli -, da una parte per offrire il massimo delle cure per chi arriva in ospedale affetto dal Covid, dall'altra, accogliendo i pazienti che arrivano con altre patologie garantendo la normale attività per tutti i cittadini". (ANSA).