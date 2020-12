Covid: Marche, numero ricoveri invariato, -5 Semintensiva

(ANSA) - ANCONA, 01 DIC - E' rimasto invariato nelle ultime 24ore il numero delle persone ricoverate per Covid-19 nelle Marche e cioè 672. Si sono registrate, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, cinque pazienti in meno in Semintensiva (da 150 a 145), uno in meno in Terapia intensiva (da 87 a 86) e invece sei in più in reparti non intensivi (da 435 a 441). Salgono gli ospiti di strutture territoriali (da 216 a 230, +14) mentre calano gli assistiti nei pronto soccorso che non sono contati tra i ricoveri (da 28 a 18, -10). Prosegue l'ascesa del numero di positivi in isolamento domiciliare (da 17.244 a 17.532, +288) mentre risultano in diminuzione gli isolati per mero contatto con contagiati, da 16.118 a 16.024 (-94) di cui 3.622 con sintomi e 586 operatori sanitari. I guariti crescono da 10.626 a 10.663. (ANSA).