Covid: Marche, 337 positivi su 1.213 nuove diagnosi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, DEC 1 - Nelle ultime 24ore altri 337 positivi al coronavirus nelle Marche tra i 1.213 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nell'ultima giornata sono stati testati 2.349 tamponi che comprendono anche 1.136 nel percorso guariti.

Resta alto il rapporto tra positivi e tamponi: 27,78% considerando solo le nuove diagnosi, 14,34% rispetto al totale di tamponi. Il numero più alto di nuovi positivi si è registrato in provincia di Ascoli Piceno (151), seguita dalle province di Pesaro Urbino (93), Ancona (51), Macerata (26), Fermo (6); dieci i casi da fuori regione.

Tra i contagiati ce ne sono 59 con sintomi. I casi comprendono anche contatti in setting domestico (75), contatti stretti di casi positivi (86), in setting lavorativo (24), in ambienti di vita/socialità (4), in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18), screening percorso sanitario (8). Per altri 60 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Per la prima volta nel bollettino giornaliero la Regione Marche dà conto del nuovo "percorso antigenico" nel quale sono stati effettuati 766 test con il riscontro di 18 casi positivi (2,34%). (ANSA).