Imesa, commessa 6mln euro per stazione controllo in Mozambico

(ANSA) - JESI, 30 NOV - Imesa, l'azienda di Jesi tra i leader europei nella produzione di sistemi elettromeccanici, ha acquisito una commessa del valore di 6 milioni di euro vincendo una gara internazionale nell'ambito di un grande progetto Gnl (gas naturale liquefatto) onshore in Mozambico. Imesa fornirà alla joint venture Saipem-McDermott International e Chiyoda Corporation una grande stazione di controllo in container: si tratta di un edificio multipiano, di 15 metri di altezza, 12 di lunghezza e 4 di larghezza, che ospiterà non solo la strumentazione e i comandi ma anche il personale addetto. La struttura sarà articolata in sette moduli sovrapponibili per il trasporto via mare; gli stessi moduli saranno suddivisi in unità più piccole e riassemblati al porto di Ancona per l'imbarco. La stazione verrà posizionata sulla costa in una località della provincia di Cabo Delgado in Mozambico e impiegata per gestire le fasi di trasporto del gas dalla terraferma alle navi gasiere, che richiede massimi standard di sicurezza. La consegna è prevista per luglio 2022. Un progetto estremamente complesso che segna una ulteriore crescita di Imesa su questa tipologia di prodotto, a cui è dedicata la nuova area industriale da 35mila mq in prossimità della sede di Jesi per realizzare internamente tutti i processi produttivi.

"Il progetto - sottolinea il fondatore Sergio Schiavoni - presenta caratteristiche molto sfidanti e costituirà un'importante referenza nel settore oil & gas. Stiamo puntando molto sulle nuove stazioni in container, per le quali c'è richiesta crescente; in quest'ottica abbiamo potenziato la nostra capacità produttiva e le nostre competenze per rispondere al meglio alle esigenze del mercato internazionale". (ANSA).