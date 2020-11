Covid, nelle Marche -11 ricoveri, + 2 in terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - Ricoveri per covid in calo nelle Marche nelle ultime 24ore, arrivati a 672, -11 su ieri. Un calo legato soprattutto al decremento dei pazienti in reparti non intensivi, 435, -17, mentre i ricoverati in terapia intensiva salgono a 87 (+2) e quelli in area semi intensiva a 150 (+4). I dati del Servizio Sanità della Regione indicano anche che nelle ultime 24ore ci sono stati 23 dimessi. In calo le persone nei pronto soccorso, da 31 a 28, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 216, distribuiti nelle Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Macerata Feltria, Fossombrone. I positivi in isolamento domiciliare sono 17.244, la somma dei ricoverati più gli isolati è 17.916. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 16.118, di cui 3.717 con sintomi, 607 operatori sanitari.

Dall'inizio della pandemia sono stati diagnosticati 29.806 casi positivi, i dimessi/guariti sono 10.626. (ANSA).