Comprosottocasa, l'iniziativa di Confcommercio per Natale

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - "#Comprosottocasa perché mi sento a casa" è lo slogan scelto da Confcommercio Marche Centrali per la campagna che vuole stimolare e sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato. Realizzato anche un video visibile nel sito dell'associazione di categoria e pronte centinaia di vetrofanie riportanti il logo dell'iniziativa che saranno affisse nei negozi del territorio. L'iniziativa è stata presentata oggi alla presenza anche del vicepresidente della Regione Marche e assessore al Commercio, Mirco Carloni.

"Dobbiamo stimolare gli acquisti e la cultura degli acquisti nei negozi di vicinato. Per questo ritengo molto importante questa campagna che sposo in pieno", il suo commento. "Chiediamo alle persone di acquistare sotto casa in primis per sostenere la nostra economia, ma anche perché si sta perdendo la voglia di fare shopping, la voglia di condividere l'esperienza dell'acquisto con i negozianti che ora più che mai hanno bisogno di essere aiutati e sostenuti. Dobbiamo rilanciare l'economia terziaria e speriamo che questa nostra campagna entri nel clou nel momento in cui potrebbero alleggerirsi le misure nei confronti della nostra regione", hanno detto il presidente Confcommercio Marche Centrali Giacomo Bramucci e il direttore generale Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco.

