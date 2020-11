Terremoto, Legnini, necessaria proroga agevolazioni e mutui

(ANSA) - ANCONA, 28 NOV - "La proroga per il 2021 delle agevolazioni fiscali e tariffarie per gli immobili inagibili, nei territori colpiti dal sisma 2016, così come la moratoria sui mutui, visto anche il permanere dello stato di emergenza già prorogato per il prossimo anno, è assolutamente necessaria". È quanto ha detto nel pomeriggio il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, parlando con l'associazione 'Piazza di Visso' durante un incontro in videoconferenza. "Il governo è pienamente al corrente della situazione ed è impegnato a trovare le opportune soluzioni", ha aggiunto. "In Parlamento ci sono i tempi e gli strumenti necessari per farlo, con la Legge di Bilancio o con il decreto Milleproroghe di fine anno, spesso utilizzato per queste esigenze" ha concluso Legnini.

