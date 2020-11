Covid: morto a 59 anni Carlo Cardarelli (Unione inquilini)

E' morto a 59 anni, anche in relazione a patologie legate al Covid-19, Carlo Cardarelli, dirigente dell'Unione inquilini Marche e dell'Associazione consumatori regionale. Ne dà notizia la sezione di Ancona del Pci: "un caro nostro compagno ci ha lasciato, vittima dell'attuale pandemia", scrive in una nota.

"Diplomato in telecomunicazioni, perito ispettore di bordo, - ricorda il partito - impegnato in multiformi attività sociali, sempre dalla parte dei più deboli. Aggiornato sulle tecniche comunicative, lo ricordiamo ai nostri convegni munito di cinepresa. Era dirigente dell'Unione inquilini e dell'Associazione consumatori delle Marche. Generoso e instancabile, - aggiunge la sezione Pci di Ancona - in prima fila nelle battaglie per la Casa e contro gli sfratti, protagonista dell'esperienza solidale "casa de Nialtri" e di tante battaglie contro il razzismo, per l'ambiente, per la libertà di espressione e il diritto alla salute". "Purtroppo non ce l'ha fatta - conclude la nota - Addio compagno Carlo, che la terra ti sia lieve". (ANSA).