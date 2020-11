Covid: medico in pensione torna in servizio gratuitamente

L'ormai ex coordinatore del Laboratorio analisi interno a Marche Nord Massimo Valentini, in pensione dallo scorso 15 ottobre, ha deciso di rendersi disponibile a rientrare gratuitamente in servizio per aiutare la squadra di biologi impegnata anche nell'attività derivante dall'emergenza Covid-19.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci parla di un "bel gesto da parte del Dott. Valentini, mettere a disposizione gratuitamente la sua professionalità in un momento così difficile di emergenza Covid-19". "Una scelta che gli fa onore - continua - e lo ringrazio tanto. Sono sicuro che l'azienda ospedaliera Marche Nord accoglierà con entusiasmo questa disponibilità, anche perché sarebbe inspiegabile il contrario, in un periodo in cui abbiamo estrema necessità rispetto all'emergenza Coronavirus ed al laboratorio analisi". (ANSA).