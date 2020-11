Comuni: ex sindaco Macerata, Pignataro punto riferimento

(ANSA) - MACERATA, 27 NOV - Il consigliere regionale del gruppo Pd Romano Carancini, ex sindaco del comune di Macerata, ha portato il suo saluto al questore Antonio Pignataro che dal primo dicembre lascerà la provincia per prendere servizio a Roma con un nuovo incarico. "Ricordo perfettamente le parole del Ministro Minniti - commenta Carancini - quando, nel corso di un incontro riservato a Macerata la sera del 3 febbraio 2018 dopo i terribili fatti legati a Luca Traini, mi disse: 'manderò in città una persona valida, che farà del suo meglio'. Il questore Antonio Pignataro, insediatosi in un momento molto complicato per Macerata e per tutto il territorio locale, - aggiunge - ha rappresentato un significativo punto di riferimento nella sua costante, instancabile attività in termini di ordine pubblico, di sicurezza, di prevenzione e di lotta ai reati".

"A lui il mio grande ringraziamento per aver condiviso, anche insieme all'ex comandante provinciale dei Carabinieri Michele Roberti e all'ex comandante provinciale della Guardia di Finanza Amedeo Gravina, - dice ancora Carancini - l'idea di un asse istituzionale coeso, granitico che, in qualche modo, è riuscito ad andare oltre l'assetto istituzionale, nel nome della collaborazione e della cura verso le persone".

"Negli anni che ci hanno visto camminare a fianco per il bene di Macerata, la priorità è sempre stata quella di fornire una risposta compatta e di fare fronte comune per superare la congiunzione di difficoltà createsi e per cambiare pelle alla città, - sottolinea - come ad esempio nell'attenzione alle giovani generazioni e nell'incessante nonché innovativo lavoro di prevenzione e di lotta al traffico delle sostanze stupefacenti. Ricorderò il valore umano del questore Pignataro: la coerenza dell'uomo, la forza d'animo e l'assoluto rispetto del senso del dovere".

Il questore Antonio Pignataro, non senza commozione, ha a sua volta ringraziato il consigliere Carancini: "Nei miei intensi anni di servizio a Macerata ho sempre trovato un sindaco disponibile e collaborativo, costantemente proiettato al bene della città". (ANSA).